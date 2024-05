14-Jährige soll Terroranschlag in Graz geplant haben

Ein erst 14-jähriges Mädchen soll einen Terroranschlag in Graz geplant haben. Das gab die Polizei am Samstag bekannt.

Dabei stellten Ermittler einen Chatverlauf sicher, in dem ein junges Mädchen aus Graz ganz offensichtlich einen terroristischen Anschlag am Jakominiplatz in Graz plante.

Für diesen Zweck hatte das Mädchen bereits Waffen – ein Beil und ein Messer – sowie dementsprechende Kleidung für die Tatausführung bereitgelegt. Bilder davon schickte es via Messenger an scheinbar "Gleichgesinnte" im Ausland. Das Attentat sollte "Ungläubigen" gelten.