Grazer Amokfahrer (33) tot in seiner Zelle gefunden

Die Amokfahrt begann 2015 um 12.15 Uhr in der Zweiglgasse in der Nähe des Griesplatzes. Der Geländewagen raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit über Schörgelgasse und Hamerlinggasse in die Herrengasse. Unter den drei Todesopfern war auch ein erst vier Jahre alter Bub.

Im Prozess wurde Alen R. zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Die Geschworenen hatten ihn zu voll zurechnungsfähig erklärt. Details zum Suizid des 33-Jährigen wurden seitens der Haftanstalt noch nicht kommentiert.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.