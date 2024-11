Die Wahl ist geschlagen, die internen Debatten beginnen: Im Anschluss an die Landtagswahl in der Steiermark, bei der die FPÖ mit einem deutlichen Vorsprung erstmals als Sieger hervorging, legt sich eine lokale SPÖ-Größe auf eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen fest: Leobens Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ). Wallner, der in seiner Stadt eine absolute Mehrheit hält, sieht die Option einer Koalition mit der FPÖ als pragmatische Entscheidung – auch wenn sie bundespolitisch umstritten ist, wie er im Gespräch mit Armin Wolf am Dienstag in der "ZiB2" sagte. Und: Er nutzte die Debatte über die SPÖ-Obmannabstimmung durch PR-Berater Rudi Fußi, um laut über eine Alternative zu Andreas Babler nachzudenken.