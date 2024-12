Sesselrücken in Burg und Landhaus: Wer residiert nun wo?

Aber ob da wie dort - in beiden historischen Gebäuden kommt es nach dem Regierungswechsel zum munteren Tauschen oder Neubezug von Räumlichkeiten.

Die übrigen Regierungsmitglieder sitzen ein paar Gehminuten entfernt im Landhaus in der Herrengasse .

Eine Frage des Prestiges

Die Amtsräumlichkeiten des Landeshauptmannes befinden sich im zweiten Stock der Burg, die vom Aussehen her so gar nichts mit einer typischen Burg zu tun hat: Das Gebäude wird nur so bezeichnet, weil es einige Zeit lang Residenz der Habsburger war - und wo Habsburger herrschten, stand automatisch eine (Hof)Burg.