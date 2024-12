Blau-Schwarz wirbt um die Opposition: "Wir sind keine Gegner"

Kunasek, seit Mittwoch, 12.17 Uhr, erster gewählter blauer Landeshauptmann der Steiermark, schlug in seiner ersten Rede aber betont versöhnliche Töne an. Er sei in seiner Laufbahn auch "nicht immer zimperlich in der Wortwahl" gewesen, aber: "Ich habe gelernt, man trifft sich immer zwei Mal im Leben. Man muss sich nach einer Debatte in die Augen sehen können."

Drexler erhielt wie Gerald Deutschmann als Erster Präsident (FPÖ) 42 der 48 Stimmen im Landesparlament. Grüne und Neos verweigerten. So kritisierte Neos-Landessprecher Niko Swatek , dass Drexler "mit einer Funktion" versorgt werde: "Aber die Steuerzahler dürfen nicht das Bauernopfer sein", kommentierte Swatek in Anspielung auf Drexlers erste Reaktion nach verlorener Wahl. "Es darf niemals der Eindruck erweckt werden, dass Politik ein Selbstbedienungsladen ist."

Khom hat den Koalitionspakt, in dem die FPÖ viele ihrer Wahlkampfthemen durchsetzte, aber nicht verhandelt, das hatte Drexler gemacht: Sie ist erst seit Montagabend geschäftsführende Parteiobfrau , nachdem Drexler dem wachsenden innerparteilichen Druck nachgab und sich zurückzog. "Manchmal im Leben steht man plötzlich an einem Ort, wo man gefordert ist", sinnierte Khom. Aber es sei schön, Verantwortung zu tragen, "auch wenn es einen fordert".

SPÖ – erstmals seit 1945 in Opposition – sowie Grüne, Neos und KPÖ sahen keinen Grund für einen Vertrauensvorschuss. Das Koalitionspapier "strotzt vor Parteitaktik und Ideologie", kommentierte Neo-SPÖ-Landesparteiobmann Max Lercher, während Sandra Krautwaschl (Grüne) über ein "blaues Weihnachtspackerl" ätzte, das "immerhin vier schwarze Regierungsposten enthält. Ansonsten ist mir nichts aufgefallen, was die christlich-soziale Handschrift sichtbar macht."

Neos-Chef Swatek wunderte sich über "mutlose und rückwärtsgewandte Politik. Überall kracht und knirscht es – und was bietet diese Regierung? Symbolpolitik." Von Kunasek erwarte er, dass er im Fall einer Anklage (Stichwort FPÖ-Finanzaffäre in Graz) sein Amt als Landeshauptmann zurücklegt. "Es ist nicht selbstverständlich, dass das Damoklesschwert einer Anklage über einem Landeshauptmann schwebt." Auch gegen Kunasek wird in der FPÖ-Finanzaffäre ermittelt, er weist alle Vorwürfe zurück.

Angelobung am Donnerstag

Um 12.43 Uhr endete die Landtagssitzung, die Landesräte übernahmen Ressorts und Regierungsbüros im Landhaus, eine Premiere für die Freiheitlichen. Kunasek amtiert künftig in der Grazer Burg, dem traditionellen Sitz der Landeshauptleute. Zuvor wird er am Donnerstag aber noch in Wien erwartet: Wie vor sieben Jahren steht eine Angelobung durch den Bundespräsidenten an.