Die Steiermark und die Formel 1: "Fast schon identitätsstiftend"

Die Rennstrecke

Der Red-Bull-Ring wurde am 15. Mai 2011 eröffnet. Am Beginn stand 1969 der Österreichring (bis 1987). Ab 1995 wurde das Gelände umgebaut und 1997 als A1-Ring wieder eröffnet. 2003 übernahm Dietrich Mateschitz das Areal, der Umbau zum Red Bull-Ring begann 2008

Die Formel 1

Bereits 1963 und 1964 fuhr die Formel 1 in der Steiermark (Flugplatz Zeltweg). 1970 folgte der erste Grand Prix am Ö-Ring, 1987 gab es das letzte Rennen dort. 1997 bis 2002 fuhr die Formel 1 am A1-Ring, seit 2014 am Red-Bull-Ring