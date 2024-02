Umstrittener Anton Rintelen: "Machtmensch und steirische Mafia"

Die (illegalen) Nazis riefen Rintelen per Radiodurchsage zum Bundeskanzler aus: "Die Regierung Dollfuß ist zurückgetreten. Dr. Rintelen hat die Regierungsgeschäfte übernommen.“ Der 58-Jährige wurde wegen Teilnahme am Putsch verhaftet und zu lebenslang verurteilt , kam aber 1938 frei, als die Nazis die Macht übernahmen. Obwohl NSDAP-Mitglied spielte er im Regime keine politische Rolle mehr, er starb im Jänner 1946 .

Die steirische Mafia

Doch Rintelen ist eine ambivalente Figur. In den 1920er- Jahren bot er etwa Politikern oder Journalisten in der von ihm gegründeten "Steirerbank“ besondere Konditionen an. Er war als Landeshauptmann gleichzeitig auch Bankpräsident, ein Umstand, der bereits 1926 als "steirische Mafia unter Rintelen“ bezeichnet wurde. Das erste Unvereinbarkeitsgesetz der Ersten Republik wurde später wegen seiner Ämterkumulierung eingeführt.

Während er Korruption ermöglichte, soll er sich aber selbst nie bereichert haben: Sogar sein späteres Gehalt als Botschafter spendete er der Partei und besaß angeblich nur zwei Anzüge und einen Frack. "Ihm ging es nur um Macht, nie ums Geld“, überlegt Fraydenegg-Monzello.