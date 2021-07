„Die Polizei war auch das erste Opfer der Nazis“

Emanuel Stillfried: Lagerleiter, KZ-Häftling und Gendarmerie-Chef

Kurz nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland war die Gestapo mit einer Festnahme-Liste unterwegs. Auf dieser standen die Namen von jenen 150 Männern und Frauen, die sofort in Gewahrsam genommen werden mussten. Auf Nummer 110 der (alphabetisch geordneten) Liste stand der Name Emanuel Stillfried.

Der Gendarmerie-Beamte wurde am 13. März verhaftet und Anfang April 1938 mit dem ersten Transport in das KZ Dachau überstellt – gemeinsam mit dem Wiener Bürgermeister Richard Schmitz, dem späteren Bundeskanzler Leopold Figl sowie dem späteren Gewerkschaftsbund-Präsidenten Franz Olah. Doch warum hatte es das NS-Regime auf den 1898 in Pilsen geborenen Mann abgesehen?

Stillfried, ein Adeliger aus dem Hause Stillfried und Rathenitz, hatte in der Gendarmerie Karriere gemacht und war zum Lagerleiter von Wöllersdorf aufgestiegen. In dem Anhaltelager wurden ab 1933 Gegner des austrofaschistischen Regimes inhaftiert. Also neben Kommunisten und Sozialdemokraten auch Nationalsozialisten. Seit dem Jahr 1933 hatten die Nazis in Österreich Terrorakte verübt, Höhepunkt war der sogenannte Juliputsch 1934, bei dem Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ermordet wurde. Anfang April 1938 wurde das Anhaltelager Wöllersdorf geräumt und teilweise in Brand gesetzt. Viele politische Gefangene wurden von dort direkt in das KZ Dachau gebracht.

Stillfried (Häftlingsnummer: 13.808) wurde bis in das Jahr 1943 von den Nazis festgehalten, dann aber aus dem KZ Dachau entlassen. Nach dem Krieg wurde er zum General der österreichischen Gendarmerie und leitete diese. Er starb im November 1965.