Steirerin wollte Vater töten: "Hab' gedacht, ich muss das machen"

"Ich hab' gedacht, ich muss das machen, meinem Vater was antun", erzählt die Frau am Mittwoch. "Ich war wie in einer Traumwelt und wollte wieder aufwachen." Ob sie Stimmen gehört habe, will der Richter wissen. "Nein, aber ich habe so viel durcheinander gelesen und war so aufgeregt."

Auslöser für den psychotischen Schub könnte der Moment gewesen sein, als ihre Eltern ihren kleinen Sohn aufnahmen. Sie sei überfordert gewesen, gibt die Frau zu. "Ich hab' das dann mit der Luftdruckpistole machen müssen", wiederholt sie: "Um meinen Sohn zu retten." - Und versuchte, in das Gesicht des Vaters zu schießen, der gerade den kleinen Enkel am Arm hatte. Doch die Luftdruckpistole war nicht geladen. Danach würgte sie den Vater: "Das habe ich nachgelesen, ich weiß es nicht mehr."