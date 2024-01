Prozess um Doppelmord: Frau erstochen, Mann bei Unfall getötet

"Das sind die harten Fakten", sagt die Staatsanwältin und betont, das sei im Vorjahr "viel zu oft" in Österreich geschehen: "Weil ein Mann die Trennung von der Lebensgefährtin nicht akzeptiert, muss die Frau sterben. Und beim Versuch, sich selbst das Leben zu nehmen, hat er ein zweites Leben genommen."

Was in der Anklage steht

Am Freitag beginnt in Graz der Prozess gegen einen Oberösterreicher, der wegen Doppelmordes angeklagt ist: Er soll in den frühen Morgenstunden des 23. April 2023 seine Lebensgefährtin, 39, mit rund 20 Messerstichen getötet haben, nachdem sie die Beziehung beenden wollte. Danach soll er in "suizidaler Absicht" mit 130 km/h auf der Straßganger Straße in Graz in den Gegenverkehr gefahren sein.

Der entgegenkommende Lenker konnte nicht mehr ausweichen, die Pkw stießen frontal ineinander. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.