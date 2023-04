Zwei Tote und ein Schwerverletzter nach Mordalarm in Graz

Mordalarm in Graz: In der Früh wurde in Graz eine 40-jährige Frau in einem Wohnhaus schwer verletzt aufgefunden. Reanimationsversuche blieben erfolglos, die Frau ist verstorben.

Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und ermittelt. "Dringend tatverdächtig ist ein 28-Jähriger", sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig zu Ö3.