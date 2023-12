Sushi-Wirtin überfahren: Zechpreller wegen Mordversuchs angeklagt

Flucht nach Kroatien

Das 16-jährige Mädchen und ihr 17-jähriger Freund waren am 9. August bei einer Spritztour von Graz nach Linz in einem Sushi-Restaurant in der Linzer Langgasse essen.

Danach gingen sie, ohne zu bezahlen, aus dem Lokal. Als die Wirtin die beiden Zechpreller bemerkte, lief das Duo davon und stieg in ein geparktes Auto. Als die 16-jährige Lenkerin davonfahren wollte, stellte sich die Restaurantbesitzerin vor das Fahrzeug.

Das Mädchen stieg aufs Gas, überrollte die 41-Jährige und raste davon. Videokameras konnten das Autokennzeichen aufnehmen. Die Mutter des Mädchens wurde als Halterin des Wagens ausgemacht.

Wenige Tage später wurde das Duo mittels internationalen Haftbefehls an einer Tankstelle in Kroatien verhaftet und nach Graz ausgeliefert.