29-Jähriger wegen Doppelmordes in Graz vor Gericht

Ein 29-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Steyr-Land soll im vegangenen April 20 Mal auf eine 39-Jährige Frau eingestochen haben. Im Anschluss setzte er sich in sein Auto und verursachte in suizidaler Absicht einen schweren Autounfall, bei dem ein 31-Jähriger ums Leben kam.

Am Freitag muss sich der 29-Jährige wegen Doppelmordes am Landesgericht Graz vor einem Geschworenensenat verantworten. Ihm drohen 10 Jahre bis lebenslange Haft. Der Mann soll unter psychischen Störungen gelitten haben. Ein Sachverständige sprach sich für eine Einweisung in ein forensisch therapeutisches Zentrum aus.

