Nach 22 Jahren wegen Mordes vor Gericht: "Wie aus einem Krimi"

2001 wurde jedenfalls die Leiche des Italieners in der Südsteiermark in der Nähe einer Autobahn gefunden. Lange gab es keinerlei Hinweise auf den oder die Täter - bis 2016: Da behauptete ein Steirer, der in der Slowakei im Gefängnis saß, Details über einen Mord ein Österreich zu wissen. Jene steirischen Ermittler, die bereits 2001 an dem Mordfall arbeiten, erfuhren davon, fragten nach - und fassten tatsächlich jene Männer, die die Tat ausübten. Sie wurden 2019 in Graz zu 17 und 18 Jahren Haft verurteilt.

Damals wurden auch die nun angeklagte Slowakin und ihr Ex-Schwager festgenommen, doch die Slowakei verweigerte lange die Auslieferung ihrer Staatsbürger. 2022 war es aber so weit, bis Freitag dauert nun der Mordprozess gegen die beiden 57-Jährigen: Ihnen wirft der Ankläger vor, den Mord an dem Italiener quasi bestellt zu haben, bevor die Geldquelle versiegte. Denn der Mann soll seine Geliebte angezeigt haben, nachdem sie mit seinem Geld verschwunden ist - das sei sein Todesurteil gewesen.

Der Prozess ist bis Freitag angesetzt.