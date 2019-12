Prozess nach 18 Jahren: "Ein Auftragsmord aus reiner Habgier"

Auf freiem Fuß

Die Staatsanwaltschaft Graz klagte alle vier Slowaken, eine Frau und drei Männer, an. Doch am Montag sind nur zwei im Gerichtsaal, sie sitzen in Graz in U-Haft. Die Ex-Geliebte - die mutmaßliche Auftraggeberin - und jener Mann, der zu den Tätern an der Autobahn gehört haben soll, sind in der Slowakei auf freiem Fuß. "Das Auslieferungsverfahren läuft", kommentiert die Richterin, wobei der Staatsanwalt nicht mehr hofft, die weibliche Angeklagte überhaupt je in Graz zu sehen. "Heute ist sie in der Slowakei eine erfolgreiche Unternehmerin. Das mag vielleicht der Grund sein, dass sie bis heute nicht ausgeliefert ist."

Der Prozess ist für fünf Tage angesetzt, das Urteil ist für Freitag geplant.