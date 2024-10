14-Jährige vor Gericht: Sie soll Terroranschlag geplant haben

Ein erst 14 Jahre altes Mädchen steht am Dienstag in Graz vor Gericht: Es soll geplant haben, in der steirischen Landeshauptstadt einen Anschlag zu verüben - um "Ungläubige" zu töten.

Waffen dafür soll sich die Angeklagte besorgt haben, via Chats soll sie Komplizen gesucht haben. Sie ist wegen Teilnahme an einer terroristischen Organisation angeklagt: Die 14-Jährige soll - so die Anklage - dem IS die Treue geschworen haben.