Terroranschlag in Graz geplant: 14-Jährige im Oktober vor Gericht

Jene Schülerin, die einen Terroranschlag in Graz geplant haben soll, steht in einem Monat in Graz vor Gericht. Das gab das Straflandesgericht Graz am Freitag bekannt.

Die 14-Jährige soll ein "Attentat auf Ungläubige" geplant haben, wie es nach ihrer Festnahme im Mai hieß. Und zwar auf dem Jakominiplatz in Graz, einer belebten Verkehrsdrehscheibe.

Danach habe sie sich im Ausland dem Terrorregime des "Islamischen Staates" (IS) anschließen und "an Kampfhandlungen" teilnehmen wollen, heißt es in der rechtskräftigen Anklage der Staatsanwaltschaft.

Prozess am 22. Oktober

Der Prozess findet am 22. Oktober im Schwurgerichtssaal statt, die Schülerin wird dann aus der U-Haft vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft klagt das Verbrechens der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation an: So seien auf ihrem Mobiltelefon "diverse radikal-islamistische Inhalte" gefunden worden.