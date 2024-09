Flugzeugabsturz bis Massenkarambolage: Wie Notfallteams üben

Notfallmedizinische Wettkämpfe sind spezialisierte Wettbewerbe, in denen Teams "in realistischen Notfallszenarien" gegeneinander antreten, wie Bernhard Kowalski , Leiter des Grazer Teams, beschreibt. Ziel sei es, die "Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der prä- und innerklinischen Notfallversorgung, Teamarbeit und Entscheidungsfindung unter Druck zu testen und zu verbessern".

Die Herangehensweise der internationalen Teams an diese Aufgaben sei dabei oft unterschiedlich: So liege etwa der Fokus von Teilnehmern aus Nordamerika häufig auf "bis zur Perfektion trainierter Schnelligkeit ". Viele europäische Teams würden indes ihr Augenmerk vermehrt auf Präzision legen.

"Durch die Teilnahme an diesen Wettkämpfen profitieren wir auch in unserem täglichen Arbeitsalltag, sei es im präklinischen Bereich oder im Krankenhausalltag“, beschreibt auch Jacob Rockstroh , Mitglied des Teams, den eigentlichen Sinn hinter den Events.

Neben dem Wettbewerbsgedanken dienen diese Events auch der Fortbildung: So konnten bereits zahlreiche Erkenntnisse gewonnen und Erfolge bei Wettbewerben beispielsweise in Berlin, New York oder Barcelona eingeholt werden, hieß es am Montag.

Wie viel Training ist nötig?

Um konkurrenzfähig zu bleiben, ist viel Training nötig: "Unser Basistraining umfasst zumindest zwei Einheiten pro Woche", betont Rockstroh, kurz vor einem Wettkampf mehr.