Prozess um Doppelmord fortgesetzt: "Er hat zwei Leben genommen"

Am Freitag wurde ein Prozess wegen Doppelmordes in Graz fortgesetzt. Ein 29-Jähriger ist angeklagt: Er soll im Vorjahr seine Freundin in Graz erstochen und danach in der Absicht, sich selbst zu töten, mit einem Auto in den Gegenverkehr gerast sein.

➤ Mehr lesen: Doppelmord-Prozess in Graz: "Ich habe sie angebetet"

Der Oberösterreicher selbst überlebte, doch der Mann im entgegenkommenden Pkw hatte keine Chance: Der Grazer war sofort tot. "Er hat zwei Leben an dem Tag genommen", merkte die Staatsanwältin beim Prozessauftakt vor zwei Wochen an.