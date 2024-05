Sexueller Missbrauch einer 12-Jährigen: Polizist vor Gericht

Ein junger Polizist, der derzeit vom Dienst suspendiert ist, hat sich am Dienstag im Grazer Straflandesgericht unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen verantworten müssen.

Der Mann soll noch vor seiner Zeit in der Polizeischule eine sexuelle Beziehung mit einer Zwölfjährigen gehabt haben. Vor dem Schöffengericht gestand er das auch ein, doch sämtliche Handlungen seien einvernehmlich gewesen, was auch das Mädchen in ihren Angaben unterstrichen habe.