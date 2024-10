Der Graz Marathon in Zahlen: Wie viele Bananen essen Läufer?

Wer sich viel bewegt, braucht viel Trinkwasser: 6.500 Liter werden in Graz ausgegeben.

Bananen sind der Lieblingssnack von Ausdauersportlern: In Graz werden am Laufwochenende 16.000 Stück davon verspeist.

So viele Trinkbecher stehen – mit Wasser, Cola oder Iso-Getränken – während des Laufs bereit.

Die jüngsten Teilnehmer starten bereits am Samstag und sind zwischen vier und sechs Jahre alt: Sie legen eine Distanz von 120 Metern zurück. Und wie für die Großen gibt es danach Medaille und Urkunde.

1993 fand erstmals in Graz ein Marathon statt: Damals meldeten sich rund 700 an, rund 500 Läuferinnen und Läufer schafften es auch wohlbehalten ins Ziel.

65 Prozent der Teilnehmer in Graz sind Männer .

Der älteste Teilnehmer an einem der fünf Bewerbe ist mit 92 Jahren Julius Holzner , der bereits mehr als 300 Laufveranstaltungen gemeistert hat, darunter 70 Marathons.

Unterstützung: Die Teilnahmegebühren für die Maskottchen werbender Firmen gibt der Graz Marathon weiter und stockt auf 5.000 Euro auf: Das Geld geht an die Organisatoren des Wachau Marathon, die ihren Lauf wegen des Unwetters absagen mussten und hohe Kosten hatten

Entwicklung: 1993 startete man mit rund 700 Anmeldungen, 2019 waren es bereits 9.200. Mit Corona kam der Einbruch, so starteten 2022 nur 6.800. Im Vorjahr schrammte man aber bereits an der 10.000er- Marke (9.800 Teilnehmer)

Bewerbe: Insgesamt gibt es mehrere Bewerbe: Am Samstag finden Bambini Sprint und Junior Marathon sowie der City Run (5 km) statt. Am Sonntag folgen dann Marathon, Halbmarathon und Viertelmarathon. Alle Läufe zusammen genommen ergibt das ein Starterfeld von rund 11.000

Auch wenn der Breitensport im Mittelpunkt stehe, wie Organisator Kummerer betont, auf einen neuen Streckenrekord durch Spitzenathleten wird natürlich gehofft. Marathonrekordhalter in Graz ist Dickson Kiptoo aus Kenia, er lief 2023 in 2:08:28 ins Ziel. Die schnellste Frau war bisher Esther Wanjiru, ebenfalls aus Kenia, die 2011 den Marathon in 2:32:12 abspulte.