Ein Marathonläufer hat auch mit 90 ein Ziel vor Augen

Seinen ersten Marathon lief der dreifache Vater und mehrfache Opa 1992 in München, im selben Jahr auch den New York Marathon, am 1. November, dem ersten Tag im Ruhestand. Beruflich jedoch nur, denn danach ging es mit der Lauferei erst richtig los. Mehr als 300 Wettbewerbe hat der Grazer in den Beinen, rund 70 davon Marathons, rund 20 gar noch länger, Ultraläufe nämlich. Sie starten, wenn Marathons quasi schon beendet sind, also ab einer Distanz von 42 Kilometer, dann aber ohne Limit nach oben.

Wie der „Ultra Trail du Mont Blanc“: 170 Kilometer geht es ohne Pause um das Bergmassiv. „Zehn Mal bin ich den gelaufen“, zählt der Grazer auf. Beim letzten Mal war er knapp 70 Jahre alt.

Seither geht er es zwar gemächlicher an, aber umso konsequenter. Zuletzt lief er Anfang April einen Viertelmarathon in Graz, die Distanz über 10,5 Kilometer bewältigte der knapp 90-Jährige in einer Stunde und 30 Minuten.

Positives Gefühl

Seinen bisher letzten Marathon lief er im Jahr 2019, als 87-Jähriger war er der älteste Teilnehmer. Zielzeit: Fünf Stunde, 58 Minuten und 40 Sekunden. Für den nächsten Start im Oktober hat Holzner ein ähnliches Ergebnis im Sinn: „Ich würde schon unter der Karenzzeit von sechs Stunden bleiben wollen. Ich hoffe, das geht sich aus.“

In den Altersklassen, in denen sich Holzner in den vergangenen 30 Jahren bewegt hat, ist die Teilnehmerzahl freilich überschaubar. Aber Konkurrenz gibt es zuweilen doch, vor allem auf kürzeren Distanzen. „Natürlich hat es einen gewissen Reiz, ob man Erster, Zweiter oder Dritter wird“, gesteht der Grazer ein, der sich seine Ergebnisse über die 30 Jahre penibel in Ordnern notiert hat. Die meisten seiner Pokale hat Holzner aber längst verschenkt. „Bei mir verstauben die ja nur“, sagt der Grazer. „Wichtig ist, dass man durchkommt, ein positives Gefühl hat. Und dass man beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser wird.“