Kärnten läuft: „Endlich wieder eine Startnummer“

Es fühlt sich gut an. Die Startnummer am Leiberl festklemmen, Laufschuhe anziehen und zum Start zu marschieren. „Endlich wieder eine Startnummer“, sagt Alissa zu ihrem Freund und lacht.

Sehen kann man das Lächeln nicht. Alissa trägt wie alle Teilnehmer bei „Kärnten läuft“ im Startbereich Mund-Nasen–Schutz, das ist einer der vielen Punkte, der die Genehmigung der Laufveranstaltung überhaupt erst möglich machte. Wer keinen trägt, kommt nicht weiter: Spätestens beim Fiebermessen ist Schluss, ehe der Lauf überhaupt erst begonnen hat.

Unter Corona-Bedingungen

„Kärnten läuft“ findet an diesem Wochenende zum 19. Mal statt unter Corona-Bedingungen: Die Strecke wurde geändert, Start und Ziel sind im Wörthersee Stadion statt der traditionellen Route entlang des Wörthersees. Am Samstag fanden Viertelmarathon und Frauenlauf statt, heute, Sonntag, steht der Halbmarathon an. Diesmal geht es rein ums Laufen: Es gibt keine Partys am Abend, keinen Massenstart, keinen Lauf im Pulk.

Die Teilnehmer werden in Blöcken zu je 100 Leuten gesammelt, dann folgen Einzelstarts. Das Problem liege laut Veranstalter Michael Kummerer an den Vorgaben des Bundes: „Offiziell dürfen nur 200 Leute teilnehmen. Das ist bei einem Marathon nicht machbar.“ Für Viertel- und Halbmarathon über knapp zehn und 21 Kilometer konnte Kummerer jedoch durch die Teilung in Blöcke jonglieren.

Egal, ob knapp zehn, fünf oder 21 Kilometer alle Teilnehmer müssen durch ein mehrfaches Schleusensystem: Fiebermessen, Hände desinfizieren und einzeln starten, da landet dann auch die Maske im Abfalleimer.