Starkregen und Hitzewellen: Schlechtes Erntejahr durch Wetterextreme

Die steirischen Bäuerinnen und Bauern blicken auf ein Jahr der Wetterextreme zurück. Kammerpräsident Franz Titschenbacher sprach am Montag von "schmerzhaften Ertragseinbußen durch den fortschreitenden Klimawandel".

Ein extrem warmer Februar, Spätfrost, Starkregen im April, Mai und September, dazwischen ausgeprägte Hitzewellen und Trockenheit, Hagelschläge und Windwürfe haben der steirischen Landwirtschaft in nahezu allen Bereichen zugesetzt:

Entfall von 65 Prozent der Normalernte bei den Äpfeln

Ernte-Minus von 70 Prozent bei den Birnen

Ertragsausfälle zwischen 70 und 100 Prozent bei Marillen und Kirschen

Ertragsminderungen bei Getreide bis zu 30 Prozent verzeichnet

Der Maisanbau ist von der Fläche her um 3,5 Prozent gesunken, hat aber minus 25 Prozent weniger Ernte eingebracht, wie Titschenbacher anführte. Bei den Erdäpfeln gab es den Angaben zufolge gute Erträge bei der Frühkartoffel, die späte Ware hat jedoch unter der Trockenheit gelitten. Der Holunder habe unter dem Zuviel an Regen gelitten, bei der Käferbohne habe man in etwa den Zehnjahresschnitt erreicht.