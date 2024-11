Steirische Landtagswahlen: Nächster blauer Durchmarsch?

Denn ab Dienstag würde er, so die FPÖ auch in der Steiermark stimmenstärkste Fraktion wird, "Gespräche beginnen", also Koalitionsverhandlungen führen.

Nicht zwangsläufig, denn wie in der Bundesregierung gilt auch in der steirischen Landesregierung das Koalitionsprinzip : Eingeführt 2011, wirksam erstmals 2015 , wurde das Proporzsystem abgelöst, das alle Parteien ab einer gewissen Stärke Sitze in der Regierung sicherte.

Anders als im Bund ist das Prozedere in der Steiermark nach den Wahlen aber klarer: Mit der Abschaffung des Proporzsystems wurde ein Passus neu in die steirische Landesverfassung aufgenommen, der einen Automatismus bei den Verhandlungen vorgibt.

"Es geht bei dieser Wahl um eine Richtungsentscheidung und nicht darum, dem Bundespräsidenten, der Bundesregierung oder einer zerstrittenen Bundespolitik etwas auszurichten", kommentiert ÖVP-Landeschef Christopher Drexler am Freitag beim Wahlkampfabschluss in Richtung Wien. Dort kann das Wahlergebnis jenseits des Semmerings auch bei den schwarz-rot-pinken Koalitionsverhandlungen ins Gewicht fallen.

Den kleineren Oppositionsparteien - Grüne, KPÖ und Neos - wäre in jeder Umfrage der Wiedereinzug in den Landtag sicher, wenn auch im Fall der Grünen mit Verlusten.

ÖVP und SPÖ griffen einander im Wahlkampf, der ihne besondere Aufregung dahin plätscherte, nicht an, schließlich will am in der Steiermark weiter gemeinsam regieren und überhaupt empfahlen dies beide Landesparteiobleute ja auch ihren Bundesparteichefs, es miteinander zu versuchen.

Die Ausrufung des Duells

Statt dessen rief Drexler zum Zweikampf mit der FPÖ und trommelt seither die Bitte um "Leihstimmen" jener, die nicht mit einer "blauen Mehrheit aufwachen" wollten. "In einer Zeit, wo so viel Unsicherheit herrscht, wo in Deutschland die Regierung implodiert und man in Wien nicht weiß, was rauskommt, würde ich mir ein Zeichen für Stabilität in der Steiermark wünschen", deponiert er am Freitag.