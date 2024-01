Landtagswahlen: Umfrage sieht massive Verluste für ÖVP in der Steiermark

Im Juli 2022 übergab Schützenhöfer jedoch an Christopher Drexler, der im Herbst erstmals als Spitzenkandidat in eine Wahl zieht. Für die SPÖ geht zum ersten Mal Anton Lang ins Rennen, er übernahm die Partei bald nach den Landtagswahlen 2019 von Vorgänger Schickhofer. In der Steiermark regiert seit 2019 Schwarz-Rot.

Auffällig am Umfrageergebnis ist aber nicht nur der Absturz der ÖVP. Die SPÖ unter Lang, der erst vor kurzem von der Parteibasis in einer Direktwahl mit 91,6 Prozent der Stimmen erneut zum Landesparteiobmann gewählt wurde, könnte sogar noch hauchdünn zulegen. Die SPÖ käme auf 24 Prozent (2019: 23 %).