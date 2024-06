Landeskriminalamt Steiermark hat seit 1. Juni einen neuen Chef

Kornberger galt dabei wohl als schärfster Konkurrent im Rennen um den Posten und wurde in der jüngsten Vergangenheit einer breiten Öffentlichkeit vor allem durch seine Arbeit bei den Ermittlungen rund um die Bomben-Serie auf die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas bekannt.

Lohnegger, bisher zweiter Vize-Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Wien, setzte sich somit gegen zwei weitere Mitbewerber durch und gilt für den Posten als "im höchsten Maß geeignet".

Offen bleibt nun allerdings, wer Lohnegger auf seinen bisherigen Posten als zweiter Vize-Direktor der DSN in der Bundeshauptstadt nachfolgt.

Die Suche nach einem Nachfolger Lohneggers, der seit Dezember 2021 den Posten inne hatte, läuft. Favoriten soll es Gerüchten zufolge allerdings noch keinen geben. Aus dem Innenministerium heißt es dazu offiziell: "Bis es zu einer Neubesetzung kommt, wird wie in der Geschäftsordnung der DSN geregelt, die Leitung des Staatsschutz-Bereiches von Omar Haijawi-Pirchner als Direktor der DSN wahrgenommen."

Bereits im Jänner 2023 verließ David Blum , als Stellvertreter Haijawis zuständig für den Bereich Nachrichtendienst, die DSN in die Privatwirtschaft. Ihm folgte Sylvia Mayer nach.

An der Spitze des dreier Führungsteams der DSN stand von Anfang an Omar Haijawi-Pirchner als Direktor.

Rückkehr in die Heimat

Für Lohnegger bedeutet die Rückkehr in seine Heimat Steiermark beruflich kein Neuland. Von 1996 bis 2008 war er als Polizist in Graz im Dienst und von 2008 bis 2011 als Ermittler im Landeskriminalamt Steiermark tätig. Dazu leitete er ab 2011 als stellvertretender Stadt- und Bezirkspolizeikommandant den Kriminaldienst in Leoben.

In Wien machte sich Lohnegger vor allem als Leiter der Ermittlungsgruppe nach dem Terroranschlag vom 2. November 2020 einen Namen.