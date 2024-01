Grazer KPÖ-Stadtchefin Kahr ist "Weltbürgermeisterin" des Jahres

Als die Nominierung im Herbst bekannt wurde, ließ Elke Kahr wissen: Sie sei "erstaunt", aber natürlich "erfreut". Seit Kurzem ist es aber fix: Die Grazer KPÖ-Stadtchefin ist "World Mayor of the Year 2023" - die in London ansässige "City Mayors Foundation" gab Montagabend bekannt, dass die Österreicherin ausgezeichnet wurde.

Kahr, seit Ende 2021 Bürgermeisterin von Graz - als erste Frau und als erste Kommunistin - stach 24 weitere Kandidaten aus: Unter ihnen unter anderem der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko.