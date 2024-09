Klimawandel: Wie die Steiermark gegensteuern will

"Wir nehmen dieses Thema ernst und wollen den Klimawandel bewältigen", versichert Drexler am Donnerstag: So wurden seit der Einrichtung des "Klimakabinetts" unter anderem rund 120 Elektro-Kfz und 30 E-Bikes für den Landesdienst angeschafft, durch die thermische Sanierung der Landesberufsschule und des Lehrlingsheimes in Knittelfeld könnten jährlich 200 Tonnen CO 2 eingespart werden.