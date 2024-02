In Graz wurde Straße nach dem "Engel von Auschwitz" benannt

Maria Stromberger lebte von 1914 bis 1935 in Graz, ehe sie sich in Vorarlberg zur Krankenschwester ausbilden ließ. 1942 wurde sie nach Auschwitz versetzt. "Eine mutige Frau, deren Widerstand gegen das NS-Regime beinahe in Vergessen geraten ist", merkt Gemeinderätin Manuela Wutte (Grüne) am Donnerstag an. In einer Biografie wurde sie als "Engel von Auschwitz" bezeichnet.

Einsamer Tod

Nach Kriegsende 1945 wurde Stromberger laut DÖW wegen des Verdachts der Beteiligung an den Verbrechen in Auschwitz verhaftet, doch Ex-Häftlinge aus Polen setzten sich für sie ein und erreichten, dass sie frei gelassen wurde. Dennoch, Arbeit als Krankenschwester fand Stromberger nicht mehr, sie arbeitete als Hilfsarbeiterin einer Fabrik. 1957 starb sie an an den Folgen eines Herzinfarktes.