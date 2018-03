Problem mit Straßennamen: Kriegstreiber, Hetzer, Antisemiten

Die Kommission arbeitete fast vier Jahre lang und tauchte tiefer in die Materie ein. Nicht nur Proponenten von NS-Regime oder Austrofaschismus wurden durchleuchtet, sondern auch Benennungen nach wesentlich älteren Männern. Eine nach Conrad von Hötzendorf benannte Einfallsstraße nach Graz sehen Karner und seine Historikerkollegen ebenfalls als kritisch an: Der 1852 geborene General gilt nach moderner Forschung als antisemitischer Kriegstreiber, dem Teilschuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges zugerechnet wird.

Auf der Liste der besonders bedenklichen Namensgebungen stehen auch die Dr.-Karl-Lueger-Straße, benannt nach dem bekannt antisemitischen Wiener Bürgermeister, die Dr. Muck-Anlage (Karl Muck war Dirigent und trat bereits in den 1920er Jahren betont antisemitisch auf) sowie die Luigi-Kasimir-Gasse (nach dem Krieg mehrfach wegen Bereicherung im NS-Regime verurteilt) oder die Kernstockgasse, benannt nach dem deutschnationalen Dichter Ottokar Kernstock.

1000 Seiten dick ist der Abschlussbericht der Kommission, den Bürgermeister Siegfried Nagl „breit diskutieren“ will. „Mit der Politik, aber auch mit den Bürgern.“ Noch heuer, im Gedenkjahr 2018, soll aber entschieden werden, was mit den 82 betroffenen Straßen passiert. Es gäbe mehrere Möglichkeiten: Völlig neu benennen; die Namen belassen, aber Zusatztafeln anbringen, künstlerisch aufarbeiten oder breite Information bei Stadtführungen sowie im Internet anbieten.