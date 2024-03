Verdächtiges Paket bei Zeugen Jehovas: Großeinsatz der Polizei

Ein Notruf bei der Polizei, der am Freitagabend um 20.30 Uhr eingegangen ist, hat in der Steiermark einen Großeinsatz ausgelöst, wie die Landespolizeidirektion am Samstagvormittag berichtet. Was war passiert: Vor einem Haus der Zeugen Jehovas in Kalsdorf bei Graz hatten Mitglieder der Glaubensgemeinschaft ein "verdächtiges Paket" entdeckt und Alarm geschlagen.

"Zahlreiche Einsatzkräfte sperrten das Areal sofort großräumig ab und alarmierten Sprengstoff-Experten (SKO) der Polizei", heißt es in einer Aussendung. Auch Sprengstoff-Spürhunde sowie die Bereitschaftseinheit (BE) seien eingesetzt worden.

Enschärfungsdienst im Einsatz

Da bei einer ersten Begutachtung nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei dem Paket um einen explosiven Gegenstand handelt, wurde auch der Entschärfungsdienst (ESD) der Direktion für Spezialeinheiten (DSE) im Innenministerium hinzugezogen.