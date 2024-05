Steirerin nackt am Busbahnhof in Lignano gefunden: Keine Anzeige

© APA/FMT-PICTURES Jedes Jahr fahren Tausende Österreicher nach Lignano und verwandeln die italienische Gemeinde in einen Partyort, wie auch im Foto, das 2022 aufgenommen wurde.

Der 20-Jährigen soll die komplette Erinnerung an das Wochenende in Lignano fehlen. Sie will keine Anzeige erstatten.