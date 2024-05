"Tutto Gas“: Lignano wurde dem Exzess erneut nicht Herr

Was sich daraus entwickelt hat, ist der Tourismusgemeinde längst nicht mehr geheuer und erinnert an das Ballermann-Treiben im spanischen Mallorca.

Der Legende nach haben Ende der 1990er-Jahre junge Partywütige aus Kärnten und der Steiermark das Feiern an Pfingstwochenenden im friaulischen Adria-Badort Lignan o für sich entdeckt. Und dabei irgendwann das Motto „Tutto Gas“ dafür geprägt.

Bis zu 90.000 Gäste aus dem deutschsprachigen Raum – j eder Dritte davon aus Österreich – sollen auch heuer wieder Lignano gestürmt haben. Dabei kam es trotz starker Polizeikontrollen zu Alkoholexzessen . 30 Personen mussten durch die Rettung erstversorgt, 15 Männer – alkoholbedingt – in Spitäler eingeliefert werden.

Lignano hatte für das Pfingstwochenende die Sicherheitskräfte aufgestockt. Deutschsprachige Polizisten aus Südtirol, Hundeeinheiten aus Trient sowie Kärntner Beamtinnen und Beamte unterstützten die Kolleginnen und Kollegen an Ort und Stelle.

Einige Gäste in Partylaune zündeten dennoch Rauchbomben an. Es kam zu Streitereien und Ausschreitungen. Die Polizei musste daraufhin einschreiten. Zudem seien die Straßen durch Müll stark verschmutzt worden, hieß es. Die Hotels und Campingplätze waren ausgebucht.

Weitere Urlauberinnen und Urlauber ohne feste Unterkunft übernachteten am Strand oder in Autos. Mehrere schlafende Burschen lagen in Blumenbeeten im Stadtzentrum.