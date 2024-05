Lignano: Regelflut gegen den Alkohol-Exzess zu Pfingsten

Ab dem heutigen Donnerstag bis Montag ist der Ausschank und Verkauf von Getränken in Gläsern und Dosen mit Ausnahme der Tischbedienung nicht mehr möglich. Nach 1.00 Uhr ist Musik in den Lokalen verboten. Was die Kontrolle des Strands betrifft, so werden mehrere Sicherheitskräfte eingesetzt und der Rettungsschwimmerdienst wird verstärkt. Der nächtliche Zugang zu den Stränden wird eingeschränkt.