FPÖ-Finanzaffäre: Drei Jahre Ermittlungen und kein Ende in Sicht

Zunächst nahm die ortszuständige Staatsanwaltschaft Graz im November 2021 Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue auf. Im Mai 2022 trat sie den Akt aber an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ab: Da kam es den Juristen der Grazer Anklagebehörde in den Sinn, dass es vielleicht doch mögliche Befangenheiten geben könnte. Der Kreis der Verdächtigen war zu dem Zeitpunkt auf acht gewachsen - Hausdurchsuchungen erfolgten allerdings erst im Oktober 2022 .

Kurz nach den Gemeinderatswahlen in Graz (26. September 2021) überraschten der damalige FPÖ-Stadtparteiobmann und Vizebürgermeister Mario Eustacchio sowie Klubobmann Armin Sippel mit ihrem sofortigen Rückzug aus der Kommunalpolitik wie von der Parteispitze.

Weshalb dauert das alles so lang?

Das liegt einerseits an den sich ständig ausweitenden Ermittlungen und neuen Strängen, die sich dadurch ergeben - auch hervorgerufen durch immer neue Anzeigen, auch anonyme.

Andererseits drückte die Staatsanwaltschaft nicht gerade aufs Tempo, wenn etwa Hausdurchsuchungen beinahe ein Jahr nach Ermittlungsbeginn vorgenommen wurden. Ein potenziell wichtiger Zeuge, der frühere Büroleiter Mario Eustacchios, wurde überhaupt nicht befragt - eine Hausdurchsuchung wurde überhaupt erst nach seinem Tod angeordnet.

Zudem griff die Oberstaatsanwaltschaft Graz mehrmals per Weisung ein, um Ermittlungen auszudehnen oder mögliche Beweismittel zuzulassen, das betrifft unter anderem einen heimlich aufgenommenem Mitschnitt eines nächtlichen Gesprächs am Würstelstand: Da beteuerte Ex-Klubdirektor Eder, dass er -- anders als in seiner Selbstanzeige deponiert - nicht alleine verantwortlich gewesen sei.