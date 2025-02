FPÖ-Finanzskandal in Graz: Nun auch Anzeige gegen Staatsanwältin

Die Anzahl der angezeigten Personen rund um den Finanzskandal in der FPÖ Graz wird immer größer. Nun ging auch eine Anzeige gegen eine Staatsanwältin ein.

Es geht laut dem Klubobmann des KFG, Alexis Pascuttini, demnach um den Verdacht des Amtsmissbrauches gegen die Staatsanwältin, die bis vor wenigen Monaten federführend in den Ermittlungen rund um die Finanzaffäre tätig war.

Der Korruptionsfreie Gemeinderatsklub Graz (KFG), ein Ableger der FPÖ in Graz, wirft der Juristin "Missstände in der Aktführung" vor.

Bereits seit Herbst 2021 wird ermittelt: In der Causa geht es um den Verdacht der missbräuchlichen Verwendung von Fördergeldern des FPÖ-Gemeinderatsklubs in einer Höhe von kolportierten 1,8 Millionen Euro.

Das berichteten mehrere Medien Montagnachmittag online. Unter anderem soll die Staatsanwältin in Klagenfurt - die Behörde führt anstelle der Grazer Staatsanwaltschaft die Ermittlungen - bestimmte Zeugen nie einvernommen haben. Und das trotz der langen Verfahrensdauer von nunmehr drei Jahren.

Zurück zur aktuellen Anzeige gegen die Staatsanwältin: Konkret wird der Juristin vorgeworfen, sie hätte bestimmte Beweismittel erst nach Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft Graz in den Akt aufgenommen.

Darunter jener Mitschnitt eines (geheim aufgenommen ) Gespräch zu nächtlicher Stunde an einem Würstelstand am Grazer Hauptplatz, wo der ehemalige Finanzdirektor der FPÖ Graz, der sich 2021 in der Causa selbst anzeigte, sinngemäß sagte, dass er freilich nicht allein verantwortlich gewesen sei.