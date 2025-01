Causa "Hausbau Kunasek": Justiz traf Entscheidung

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt - sie führt die Ermittlungen anstelle der Grazer Behörden - scheint in dem Komplex ihre Ermittlungen beendet zu haben.

"In der Sache 'Hausbau Kunasek' ist ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Graz ergangen", bestätigte Sprecher Markus Kitz am Mittwoch.