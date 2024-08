Fotos von Kinderpornografie am PC: Ex-FPÖ-Gemeinderat verurteilt

Direkter ausgedrückt heißt das: Dem Angeklagten, einem ehemaligen Gemeinderat der FPÖ in Graz , wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen zu haben.

Exakt 474 "wirklichkeitsnahe kinderpornografische Abbildungen" sollen es sein, merkt der Staatsanwalt beim Prozess am Freitag in Graz an.

Entdeckt bei Durchsuchungen zu einem ganz anderen Komplex: Der Fall flog auf, weil die Staatsanwaltschaft auch den PC des Grazers wegen der Finanzaffäre der Grazer FPÖ durchleuchtete.