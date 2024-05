Betrug flog durch FPÖ-Finanzaffäre auf: Richter verhängt gemeinnützige Arbeit

Der Einzelrichter braucht knapp 40 Minuten und schon klappen die Aktendeckel zu: Ein Steirer, der eine Zeit lang beim FPÖ-Gemeinderatsklub in Graz beschäftigt war, ist wegen schweren Betrugs angeklagt.

Neben der Staatsanwältin nimmt zu Prozessbeginn auch ein Lokalpolitiker Platz, Alexis Pascuttini, Klubobmann des (Korruptions)Freien Gemeinderatsklub, kurz KFG, der vor mehr als zwei Jahren aus einer Abspaltung der FPÖ Graz entstand.

Wie der Schwindel aufflog

Pascuttini, selbst Rechtsanwaltsanwärter, schließt sich namens seiner Partei dem Verfahren an - als Opfer. Und hier schließt sich der Kreis zu einer viel aufwendigeren Ermittlung: Der Fall des AMS-Geldschwindels flog erst durch die Erhebungen rund um den FPÖ-Finanzkrimi auf. Dabei geht es bekanntlich um 1,8 Millionen Euro an Klubfördergeldern, die in private Taschen abgezweigt worden sein sollen.