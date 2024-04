Grazer FPÖ-Finanzkrimi: Anwälte orten Geldfluss in die Landespartei

Nur ein Punkt im Finanzkrimi rund um die FPÖ-Graz samt ihren möglichen Auswüchsen in die Landes-FPÖ ist leicht erklärt: Alexis Pascuttini , einst selbst FPÖ-Klubobmann im Grazer Gemeinderat und mittlerweile Klubobmann des (Korruptions)Freien Gemeinderatsklubs, kurz KFG, wird im Untersuchungsausschuss des Parlaments aussagen: "Ich freue mich darüber und sage unter Wahrheitspflicht aus", kündigt der Grazer am Freitag an.

ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger holt bekanntlich den blauen Finanzskandal von der lokalen Ebene auf die überregionale Bühne: Er will die mutmaßliche Veruntreuung von bis zu 1,8 Millionen Euro - Klubgelder des FPÖ-Gemeinderatsklubs sollen bis Herbst 2021 an Politiker geflossen sein - im U-Ausschuss zum "Rot-blauen Machtmissbrauch" thematisieren.

Nicht mehr ganz so leicht erklärbar ist die Causa dahinter selbst. Seit zweieinhalb Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts der Veruntreuung gegen mittlerweile acht Personen. Unter ihnen Mario Eustacchio , Ex-FPÖ-Graz-Obmann und Vizebürgermeister sowie Armin Sippel , Ex-FPÖ-Klubmann in Graz.

Am Freitag legen jedoch Pascuttini sowie die beiden Rechtsanwälte des KFG genau in dem Punkt nach: Laut der Anzeige sei ein Teil der Mittel, die aus dem FPÖ-Klub in Graz abgezogen wurden, weitergeleitet worden. "Es ist sehr plausibel, dass ein Teil dieses Kuchens für den Hausbau verwendet wurde", betont Anwalt Matthias Cernusca . Allein Ex-Vizestadtchef Eustcacchio werde vorgeworfen, 400.000 Euro entnommen zu haben.

Zudem orten KFG und die Rechtsvertreter auch Geldflüsse vom Grazer Gemeinderatsklub an die Landespartei. So sei eine Zahlung aus 2015 in der Höhe von 70.000 Euro aufgetaucht. "Da steht die Veruntreuung von Geldern des Gemeinderatsklubs durch die Landespartei im Raum", betont Cernusca.

Bauarbeiter sollen befragt werden

Sowohl der Politiker Pascuttini, der an einem Buch über den Finanzkrimi schreibt, als auch die Anwälte fordern mehr Tempo bei den Ermittlungen. Unter anderem könnte man ja die Arbeiter befragen, die am Bau der Landesparteizentrale und am Haus Kunaseks beteiligt waren, regt Cernusca an. Um zu erkunden, ob sie eventuell zwischen den Baustellen der Landespartei und Kunaseks Eigenheim "hin und her gependelt" seien: "Da muss man einfach tief graben."