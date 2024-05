Auto von Zeugen Jehova in Graz explodiert: Polizei geht von Sprengsatz aus

Mitten in der Nacht war in Premstätten bei Graz ein lauter Knall zu hören. Die Polizei wurde gegen 4 Uhr alarmiert. Ein Auto, das vor einem Familienhaus stand und eine angrenzende Thujenhecke standen in Flammen. Bei den Bewohnern des Hauses handelt es sich laut ersten Informationen um Zeugen Jehovas.