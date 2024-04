Bombenfund bei Zeugen Jehovas: Zusammenhang mit früherem Anschlag wahrscheinlich

Nach dem Fund eines Sprengsatzes Freitagabend vor einer Woche bei den Zeugen Jehovas in Kalsdorf südlich von Graz ermitteln Polizei und Staatsschutz weiter auf Hochtouren. Wie die Polizei nun bekannt gab, deuten die bisherigen Analysen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Zusammenhang mit dem im Vorjahr in Leibnitz detonierten Sprengsätzen hin. Die bisherige Spurenauswertung habe das laut einer Aussendung ergeben.

Im August 2023 wurden in Leibnitz bei den Autos zweier Mitglieder der Zeugen Jehovas während eines Gottesdienstes Sprengsätze am Unterboden montiert. Während eine der beiden Bomben noch während des Gottesdienstes hochging und Schäden am Wagen einer Frau verursachte, explodierte der zweite Sprengsatz während der Fahrt am Wagen eines anderen Mitglieds. Der Mann kam mit dem Schrecken davon. Beide Sprengsätze hätten aber auch tödliche Folgen haben können, hieß es damals. Wer die Bomben an den Fahrzeugen angebracht hat, ist bis heute noch unklar.

Ermittler geben sich weiterhin bedeckt

Die Exekutive sieht vorerst aus kriminaltaktischen Gründen davon ab, Details zur Art und Bauweise der Sprengsätze zu kommunizieren, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Die Ermittler haben bereits Anrainer und Passanten vernommen, um herauszufinden, ob Personen mit einem Paket nahe dem Königreichssaal in Kalsdorf gesehen wurden. Allerdings war es beim Auffinden des Sprengsatzes gegen 20.30 Uhr schon dunkel, wissen die Beamten. Erhöhte Sensibilität sei auch weiterhin im Umfeld anderer Häuser der Zeugen Jehovas gefordert, die ohnehin auch von der Polizei überwacht würden. Verdächtige Wahrnehmungen oder Gegenstände sollten sofort via Notruf 133 gemeldet werden.