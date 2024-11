Über 165.000 Euro Schaden: Opfer ließen sich am Telefon täuschen

Zwei Frauen sind am Freitag Opfer von Telefonbetrügern geworden. In Salzburg übergab eine 60-Jährige einem falschen Polizisten 65.000 Euro. Ein Unbekannter hatte zuvor am Telefon erklärt, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, bei Zahlung einer Kaution müsse dieser aber nicht ins Gefängnis.