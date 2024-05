Scheidende Chefin startet Prozess für Salzburger Tourismusstrategie

Sie wird Geschäftsführerin der Landestourismuswerbung des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg , somit kehrt die Bad Reichenhallerin auch beruflich in ihr Heimatland Deutschland zurück. Dort ist eine ähnliche Konstellation wie in Salzburg – ein langjähriger Manager geht, Schönhuber kommt.

"Sehnsuchtsziel und große Aufgabe"

„Baden-Württemberg ist für mich nicht nur ein persönliches Sehnsuchtsziel“, erklärt sie ihre Entscheidung, Salzburg schon wieder zu verlassen, „es ist ein großes Bundesland mit 11 Millionen Einwohnern und fast 60 Millionen Nächtigungen. Das ist eine große Aufgabe.“

Schwarzwald, Bodensee, Baden-Baden, Heidelberg und die Landeshauptstadt Stuttgart zählen zu den bekannteren Tourismuszielen des Industrie-geprägten Bundeslandes. Was auch eine Herausforderung ist, sagt die Touristikerin: "In Deutschland hat der Tourismus noch keinen so hohen Stellenwert wie in Österreich."

Und im KURIER-Gespräch betont Schönhuber, dass sie in Salzburg nicht hingeschmissen habe, sondern dieses besondere Angebot erhalten habe. Die Entscheidung sei ihr schwer gefallen. Allerdings gebe es nicht viele Bundesländer in Deutschland, für die sie den Job in Salzburg aufgegeben hätte. Und vorerst ist sie noch da.

„Ich bin noch bis Jahresende in Salzburg, das ist eine wunderbare Aufgabe“, versichert sie ihrem neuen Chef, SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger volle Loyalität und vollen Einsatz.

Die neue Strategie

Das wird auch nötig sein, immerhin läuft gerade der Prozess für die neue Tourismusstrategie der Stadt Salzburg, mit dem Schönhuber die Ausrichtung der Stadt langfristig und nachhaltig mitgestalten wird. Macht das überhaupt Sinn, dass das jemand macht, der bald weg ist? Schönhuber wollte diese Frage - noch - nicht beantworten.