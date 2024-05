Salzburg: Tourismus doch nicht bei der ÖVP

Das hat die SPÖ Kreibich Mittwochfrüh mitgeteilt und im Gemeinderat per Abänderungsantrag sodann auch beschlossen.

Nicht folgenlos bleibt die Verweigerung der Unterschrift unter das – in vielen Punkten mitverhandelte – Parteienübereinkommen für ÖVP-Vizebürgermeister Florian Kreibich. Denn die Kreibich in den Gesprächen zugesagte Ressortverantwortung für den Tourismus bleibt jetzt doch bei der Wirtschaft, und somit bei SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger.

„So viel zum Punkt der Zusammenarbeit, der erhobene Zeigefinger zeigt sich schon“, zeigte sich ÖVP-Klubobfrau Delfa Kosic enttäuscht.

Bei der Abstimmung zeigte sich auch erstmals die Bruchlinie im Gemeinderat: SPÖ, KPÖ plus und Bürgerliste stimmten dafür, ÖVP, FPÖ, Neos und die Liste Salz dagegen.

Richtung Enteignung

Einige Punkte des Salzburger Parteienübereinkommens könne die ÖVP keinesfalls mittragen, betonte Kosic, die etwa beim Bodenbeschaffungsgesetz den Weg in Richtung Enteignung geebnet sieht.

Was von Bürgermeister Auinger zurückgewiesen wurde. Außerdem fehle das Bekenntnis zum S-Link, ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit gab es aber auch: „Wir sind die Kraft der Mitte und werden künftig auch mitgestalten.“ Bürgermeister Preuner habe die Stadt handlungsfähig gehalten: „Wir werden sehen, ob die Stadt in fünf Jahren finanziell auch so gut da steht wie jetzt. Statt Lippenbekenntnissen müssen nun Taten folgen.“