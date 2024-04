Salzburg: Tourismuschefin überrascht Politik mit ihrem Rückzug

Im Jahr 2022 hat Christine Schönhuber die Geschäftsführung der Stadt Salzburg Tourismus GesmbH (TSG) übernommen. Ende des Jahres ist schon wieder Schluss. Denn sie hat am Montag in der Generalversammlung unter dem Punkt "Allfälliges" für einen Knalleffekt gesorgt.

Schönhuber selbst hatte mehrfach kritisiert, dass in Salzburg eine echte Strategie für Qualitätstourismus fehle . Preuner hatte deshalb noch im Februar im KURIER-Interview weniger freundliche Worte in Richtung Schönhuber gefunden, weil er mit dem Status quo im Tourismus am Ende seiner Amtszeit sehr zufrieden sei.

Christine Schönhuber hatte mit 1. Oktober 2022 den Posten von Bert Brugger übernommen, der davor 22 Jahre lang für das Tourismusmarketing der Stadt Salzburg verantwortlich zeichnete. Zum Portfolio der TSG gehören weiters Salzburg Congress, Paracelsusbad und Kurhaus. Die neue Geschäftsführung wird so rasch wie möglich ausgeschrieben.

Laut Salzburger Nachrichten solll die gebürtige Deutsche schon einen neuen Job in der Tourismusbranche in ihrem Heimatland in Aussicht haben. Sollte die Stadt vor Jahresende die Nachfolge regeln wollen, würde sie sich schon früher zurückziehen, sagte Schönhuber in der Sitzung.