Schwerverletzte am Salzach-Ufer: 45-Jähriger in Untersuchungshaft

Ende September des Vorjahres hat ein Passant in Hallein-Rif eine 32-jährige Frau mit schwersten Kopfverletzungen auf dem Treppelweg (Almweg) an der Salzach gefunden. Nun scheint der Fall geklärt.

Die Polizei Hallein konnte in enger Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Salzburg einen 45-Jährigen in diesem Fall festnehmen.

Das Opfer selbst kann sich an nichts erinnern. An der Kleidung konnten aber viele Spuren sichergestellt werden, heißt es vonseiten der Polizei. Auch eine DNA konnte entnommen werden.

Kein Sexualdelikt

Bei einer Öffentlichkeitsfahndung nach Zeugen konnten zweckdienliche Hinweise erbracht werden. Die Ermittlungen ergaben, dass man ein Sexual- oder Gewaltdelikt ausschließen könne. Man gehe davon aus, dass die Verletzungen am Opfer durch einen "Anprall mit einem festen Körperteil einer weiteren Person auf einem Fahrzeug" entstanden seien.

Ein Experte stellte danach fest, dass es sich bei dem Unfallverursacher wahrscheinlich um einen Fahrradfahrer gehandelt hat. DNA-Spuren führten später zu einem Treffer in der Datenbank. "Dieser ergab eine Übereinstimmung der am Opfer gesicherten DNA-Spur mit einem zu diesem Zeitpunkt im Polizeianhaltezentrum Wien in fremdenpolizeilicher Schubhaft befindlichen und erkennungsdienstlich behandelten 45-Jährigen", heißt es von der Polizei..