Gemeindeaufsicht prüft Grundstücksdeal von Ortschef

Die Wogen, die ein profitables Grundstücksgeschäft von ÖVP-Bürgermeister Günter Schaubach in Pyhra (Bezirk St. Pölten) schlägt, lassen sich nicht mehr glätten. Auch eine von Land Niederösterreich angeordnete Überprüfung durch die Gemeindeaufsicht kann die heftige Kritik nicht bremsen. Grundstücksdeals innerhalb der seit 2017 laufenden Amtszeit Schaubachs werden durchleuchtet.

Auch in der ÖVP stößt der neue Bürgermeister-Deal nach der Causa Riedl in Grafenwörth für wenig Verständnis. Der erst in der Vorwoche zum österreichischen Gemeindebundpräsidenten gewählte ÖVP-Ortschef von Ardagger, Johannes Pressl, gestand in seinem Blog, wegen des neuen Falls nicht gut geschlafen zu haben.