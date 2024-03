Wieder Bürgermeister wegen Grundstücksdeals unter Druck

Über Grundstücksdeals in seiner eigenen Gemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln) stolperte jüngst der mittlerweile zurückgetretene Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP). Nun sorgt Parteikollege Günter Schaubach, Bürgermeister im nicht weit entfernten Pyhra (Bezirk St. Pölten-Land), für Gesprächsstoff. Die Wiener Zeitung berichtet von fragwürdigen Immobiliengeschäften und beträchtlichen Gewinnen.

So habe der Bürgermeister eine Fläche im Gemeindegebiet erworben, die für eine ebenfalls interessierte Wohnbaugenossenschaft nicht die nötige Bauklasse aufwies. Eine Umwidmung sei seitens der Gemeinde ausgeschlossen worden. Kurz darauf erfolgte die Erhöhung der Bauklasse dann doch durch den Gemeinderat und Schaubach verkaufte das Grundstück just an jene Genossenschaft – mit 220.000 Euro Gewinn.